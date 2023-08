Reprodução/Instagram Danni Suzuki atualiza estado de saúde do maquiador, Rico Tavares

Danni Suzuki apareceu nas redes sociais para fazer um pedidos aos amigos e atualizar o estado de saúde do maquiador, Rico Tavares. O profissional estava desaparecido desde terça-feira (22) e foi encontrado na noite da quinta-feira (24) no Hospital Estadual Alberto Torres, de São Gonçalo.

Rico, que é amigo da atriz, se encontra em estado grave após ter sido atropelado e levado para a unidade médica do Rio de Janeiro. Segundo ela, ele tirou os sedativos que o colocavam em coma induzido.





"Amigos, mandem mensagem por áudio, pode ser oração, pode ser palavras de amor, coisas alegres! Tenho certeza que Ricardinho ouve tudo! Coloco os áudios ao longo do dia pra ele ficar ouvindo. Por favor, orações!!! Ricardinho tirou os sedativos, que é o que colocava ele no coma induzido", disse.

Danni também comentou os próximos passos da recuperação de Rico. " Agora estamos torcendo pra ele acordar e voltar pra gente. As próximas 72 horas são muito importante!".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !