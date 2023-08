Reprodução/ Redes Sociais Ricardo Tavares é um maquiador conhecido no mundo das celebridades

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares ou Ricardinho no mundo dos famosos, foi reconhecido por uma tatuagem na barriga após dar entrada em estado grave no Hospital Alberto Torres (Heat), na Região Metropolitana do RJ. Ele estava desaparecido desde terça-feira (22).



Amigos famosos de Ricardo, como Dani Suzuki e Regina Casé postaram sobre o desaparecimento, o que ajudou com que o maquiador fosse reconhecido. Após toda a repercussão, os funcionários do hospital viram a inscrição e chamaram a Polícia Civil, que confirmou que era Rico.

Através de imagens, acessadas pelo g1, é possível ver o maquiador entubado, sedado e com vários hematomas pelo corpo. Uma tatuagem dele, no entantom ainda fica visível.

Ricardo está com hemorragia cerebral, que está sendo contida, após sofrer uma fratura cervical. O estado dele é gravíssimo.

