Reprodução Instagram e Twitter - 25.08.2023 MC Mirella responde internauta que entrou de penetra na festa dela

Na última quinta-feira (24), MC Mirella, cantora e ex-peoa de “A Fazenda 12”, rompeu o silêncio e se manifestou através do Twitter sobre um internauta que entrou de penetra em sua festa e ainda debochou da situação.



O suposto penetra, além de invadir a festa da MC, publicou uma foto com ela e ironizou: “Linda festa. Acho que seria bacana ter mais cuidado com a segurança da próxima vez. Entrei de penetra com uma pulseira pintada de giz de cera e a segurança nem ligou”.



O relato viralizou, e a cantora resolveu se pronunciar no Twitter. “Eu não consigo comentar na página. Eu bem percebi que ele entrou de penetra, eu encarei várias vezes. Não puxei pelo braço para não passar nervoso ou te constranger. Afinal, estou grávida”, iniciou.



Mirella pontuou que percebeu que ele não havia sido convidado pois “ele estava totalmente fora do tema” e “estava desacompanhado e perdido na festa”. Ela ainda declarou que a entrada da festa não foi feita por pulseiras, mas, sim, com ingressos previamente enviados aos convidados.



“Parabéns pela mentira bem contada ou conversa fiada, a festa tinha detectores e revista, então ‘perigo’ não teria, mas óbvio que sempre tem um sem noção. Não posso perder meu brilho, simpatia e carisma com todos”, finalizou ela através do Twitter.

Confira o pronunciamento de Mirella na íntegra:

