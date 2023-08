Reprodução/Instagram - 21.07.2023 Beyoncé em show da Renaissance World Tour

Logo no início do show da turnê “Renaissance” em Glendale, Califórnia, a música parou quando Beyoncé ia apresentar “Alien Superstar”. O som do palco deu pane e a cantora chegou a deixar o palco.

Apesar do desespero do público, a cantora voltou ao palco depois de 10 minutos, usando até um figurino diferente e o show seguiu normalmente.

Na internet, os internautas brincaram com a situação. “Praga de brasileiro rs”, disse um, fazendo relação com o fato de que a turnê acabará sem shows no Brasil. “Mercúrio retrgrado”, falou outro. “Alguém vai ser demitido”, comentou mais um.

Já outro apontou que tudo pode não ter passado de algo já planejado. “Os haters percebendo que foi proposital! Ahahaha. Amores, vão ler a letra da música… parou bem onde ela fala sobre isso ‘falha no sistema’! E ela voltou impecável com uma roupa nova pra seguir a música”, explicou.