A atriz Mariana Xavier chegou em Salvador, Bahia, já levantando uma questão importante sobre hotéis que colocam balança de peso no banheiro.

"Vocês acham normal ter uma balança no banheiro do hotel?", questionou ela no Instagram nesta quinta (23). A atriz sempre levanta a bandeira de aceitação de todos os tipos de corpos e luta contra a gordofobia.

"Ter um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, eu acho normal, válido, útil. Agora, eu fico me perguntando, qual o nível de neurose que está sendo estimulado nas pessoas para elas vierem curtir alguns dias de lazer e ficarem usando a balança no banheiro do hotel", opinou.

Apesar de não revelar as respostas dos seguidores, a artista disse estar adorando a interação que o assunto gerou e mencionou uma das justificativas que deram para a presença da balança em hotéis.

"Estou adorando a participação de vocês, já tem várias respostas na minha caixinha, e tem várias pessoas que... ai, vocês são tão inocentes [risos]: 'ai, será que não é para pesar as malas?'", disse. "Eu acho que faria muito sentido ter uma balança se fosse um destino de viagem de compras, uma cidade cheia de outlet, que a galera vai para comprar, aí tudo bem. Fora que balança de mala é outro tipo de balança. Aqui não é, né? Estamos falando da Bahia, praia, sombra, água fresca, comida boa", pontuou.

E deu sua opinião sobre o porquê da balança. "Cara, é isso. As pessoas estão tão malucas que deve ter tido essa demanda de gente pedindo balança para ficar nessa neurose de engordou ou não engordou. Que tristeza isso".

Na legenda, a atriz escreveu: "[...] Eu acho que deve ser muito triste a vida do ser humano que vem para um lugar maravilhoso desse e cultiva preocupação com a estética nesse nível de ficar se pesando durante a viagem".