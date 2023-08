Reprodução/Instagram Arthur Aguiar se irrita com comentário de influencer

Arthur Aguiar ficou irritado após o influencer Dantas dizer que a decisão do BBB 24 limitar o voto por CPF seria para evitar vitórias como a dele e de Amanda Meirelles.

"Após passar por duas edições em que torcidas sequestraram as votações e fizeram campeões que não refletiam necessariamente a vontade do público, o voto único por CPF no BBB 24 vem em boa hora", disse o perfil focado em reality shows no Twitter.

O vencedor do BBB 22 rebateu, respondendo: "Piada esse seu post, né? O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam. A padaria venceu".

O ator ganhou a edição do reality com 68,96% dos votos e levou o prêmio de R$1,5 milhões, desbancando Paulo André e Douglas Silva na final.