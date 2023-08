Reprodução/Instagram Luísa Sonza aluga fazenda com diária a partir de R$45 mil para gravar clipes

Luísa Sonza está no processo de divulgação do seu terceiro álbum, Escândalo Íntimo. Querendo fazer referência às origens no Rio Grande do Sul, a cantora alugou uma fazenda para a gravação dos clipes.

Os vídeos unidos viram um filme e os cenários representam o seu inconsciente. Localizada em Santana de Parnaíba, a fazenda Itahye, foi mostrado em Campo de Morango e Principalmente Me Sinto Arrasada.

A diária do local, que comporta até 500 convidados, varia de R$ 45 mil e R$ 60 mil e conta com haras, gado de corte, plantação de eucalipto, áreas de florestas nativas recuperadas e horta orgânica.



A fazenda já cenário de filmes e séries como Esposa de Aluguel, Vovó Ninja e Mila no Multiverso.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !