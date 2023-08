Foto: Gabriela Schmidt - 18.08.2023 Anitta lançou novo projeto 'Funk generation: a favela love story'

Anitta estava fazendo uma live descontraída na plataforma Stationhead na quinta (24), quando um fã fez a cantora perder totalmente a paciência. Ela ficou muito irritada ao perceber que algumas pessoas estavam pressionando para o lançamento dos novos projetos.

"Não para de postar falando 'cadê a divulgação, Anitta?'. Quero falar com você. Vai tomar no seu c*. Vai se f*der. Vai arrumar o que fazer, seu filho da p*ta. Pronto, pode chamar o próximo", falou a artista.

O encontro com os fãs ocorreu no dia que Anitta lançou uma nova faixa nas plataformas digitais, Used To Be, além do videoclipe, finalizando a trilogia do projeto audiovisual do novo álbum, Funk Generation: A Favela Love Story.

"Adoro esse clipe. É fofo, engraçado e divertido, além de mostrar um lado mais apaixonado meu", elogiou a cantora, que além de cantar a música foi a diretora criativa do clipe. "Gosto muito da forma com que o vídeo conclui super bem a trilogia, mas também funciona por si só. Está lindo!"

🚨 Após despencar nos charts, Anitta humilha fã durante streaming party:



“Você que não para de postar “cadê a divulgação, Anitta?”, eu quero falar com você! Vai tomar no seu c*, vai se f*der, vai arrumar o que fazer filho da p*ta. Tchau!” pic.twitter.com/4Iowvwx7H3 — Anitta Singapura 🇸🇬 (@anittasingapura) August 25, 2023