Reprodução Instagram Maiara revela ter alopecia

Maiara afirmou que está em tratamento para alopecia. A cantora está sendo acompanhada pelo médico Domingos Sávio Coelho, especialista em tricologia e restauração capilar, e Eliana Martins, criadora da técnica de alongamento microemborrachado.

“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também. A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada. E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, disse a artista.

Ela diz que decidiu falar sobre o diagnóstico para ajudar outras pessoas que sofrem da condição. A irmã gêmea da cantora, Maraísa, também faz tratamento e revelou o diagnóstico em 2021.