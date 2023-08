Reprodução A cantora e seu marido tiveram uma discussão que resultou no fim do casamento

Britney Spears continua arcando com as despesas de moradia de Sam Asghari, apesar do ex ter pedido o divórcio e ter se mudado da mansão da cantora em Thousand Oaks, na Califórnia.

De acordo com o “TMZ”, a artista está desembolsando US$10 mil (aproximadamente R$48,5 mil) por mês no apartamento em que o modelo está ficando, em um dos prédios mais sofisticados de Los Angeles.

Apartamentos na região tem esse custo médio, mas Sam teria conseguido um ótimo acordo para um imóvel melhor.

Ainda segundo o “TMZ”, apesar do modelo ter sido quem pediu o divórcio, os advogados da artista a aconselharam a pagar as despesas de moradia do ex em sua saída da mansão.

O advogado do modelo está tentando contestar o acordo pré-nupcial do casal, e por conta disso, é quase certeza de que Britney gastaria dinheiro na separação.

Segundos fontes próximas do ex-casal, Britney e Sam não se falam mais, e por isso, a rede de suporte da cantora diminuiu, já que ela não tem mais relação com a família.