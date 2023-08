Reprodução / Instagram Alfred Enoch e esposa foram assaltados no Rio

O ator Alfred Enoch, que interpretou o protagonista de “Medida Provisória” e Dino na saga “Harry Potter”, foi assaltado com a esposa, Mona Godfrey, enquanto chegavam ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (23).

O casal estava na porta da Cidade das Artes quando foi atacado. De acordo com o relato de Mona nas redes sociais, um homem puxou o celular da mão dela pela janela que estava aberta. No post ela contou que tentou correr atrás do homem, mas que Alfred a impediu.

"Um dia de volta à cidade e consegui ser assaltada a caminho de um evento esta noite", começou.

Na postagem, ela também informa que provavelmente ficará sem celular até que volte para o Reino Unido, no começo de setembro. Ela lamentou a perda de algumas informações perdidas com o telefone.

"Eu estou bem, é sempre um choque e nunca agradável. Triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos da Letônia e Jaguanum", desabafou.

Alfred acabou chegando atrasado à cerimônia e não quis falar com a imprensa no local. Ele havia sido indicado ao prêmio de “Melhor Ator”, pelo papel de protagonista em “Medida Provisória”.