Reprodução/ Instagram Vivian Linhares e Rafael Cardoso namoraram por dois meses

Na madrugada desta quinta-feira (24), Rafael Cardoso reapareceu ao lado da ex-namorada Vivian Linhares após assumir que engravidou uma ex-ficante. A influencer postou um stories do ator fazendo graça ao comer salada com salmão.

Rafael comia a salada sem garfo, enquanto Vivian se divertia com a situação. Os dois tinham terminado o namoro em março deste ano após dois meses de relação. No entanto, eles foram vistos juntos no final de julho, o que reforçou os rumores de que eles teriam reatada.

No começo de agosto, Rafael Cardoso confirmou que engravidou a psicóloga Carol Ferraz e será pai pela terceira vez. "Ele está prestando todo apoio necessário", afirmou a equipe dele.

O ator foi casado por 13 anos com Mariana Bridi, relação que terminou em dezembro de 2022. Os dois são pais de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

