Reprodução/Instagram - 24.08.2023 Mariane Dombrova se casou com o produtor musical Eudes Freitas





Mariane Dombrova se casou com o produtor musical Eudes Freitas, em uma cerimônia em São Paulo, nesta quarta-feira (23). O casal vive um relacionamento desde 2020, mas se conhece desde a adolescência, quando viveu um romance na época do colégio.

A ex-apresentadora compartilhou registros do evento nas redes sociais, com vídeos da preparação para subir no altar e outros momentos com o marido na festa. A também repórter e cantora se casou com um vestido brilhante da estilista Michelly X, conhecida por assinar looks de Xuxa e fantasias de Carnaval de Deborah Secco.





Dombrova convidou a repórter Cris Cavalieri França para ser madrinha do casamento. A profissional do SBT ainda fez uma cobertura do evento que será exibida nesta quinta-feira (24) na emissora.

Mariane Dombrova ficou conhecida por comandar alguns programas no canal, como "Do Re Mi Fá Sol Lá Si" (1989) e "Mariane" (1990-1991). Confira abaixo as publicações da ex-apresentadora:









+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: