Larissa Santos teve a trajetória no "BBB 23" marcada por correções de erros de português feitas pelos colegas de confinamento, o que gerou críticas de espectadores nas redes sociais. Meses após o reality show, a ex-sister avalia como criou uma insegurança para se comunicar por conta dos comentários negativos.

A professora de educação física é de Criciúma, Santa Catarina, e explicou que nunca foi corrigida onde morava, defendendo que pessoas da cidade falavam da mesma maneira. "Ninguém nunca me corrigiu na minha vida. Entro no programa e as pessoas lá dentro: 'Ah, é assim [que fala]'. No começo, falei: 'Por que as estão me corrigindo?'. Mas todos falavam de um jeito muito amoroso", afirmou ao podcast "PodDelas".





"Quando o Tadeu falou: 'Essa menina que trouxe ou truce, que se dane o verbo, muita alegria para essa casa'. Na hora falei: 'Ele disse trouxe ou truce'. Quando saí, vi que muitos levaram isso na esportiva. Na minha cidade, muita gente fala assim. Aí o povo tem a maneira de corrigir [...] Agora tenho essa noção", complementou.

Larissa disse que a mãe a questionou do porquê as pessoas estavam a corrigindo, já que também falava desta maneira. No entanto, a influenciadora ainda refletiu como a abordagem dos comentários sobre os erros de português também acontecem "de forma pejorativa".

"Isso começou a gerar insegurança. Tive que lidar com a internet. As pessoas não tinham muito o que falar e [diziam:] 'burra', 'não sabe falar nem direito', 'a truce'. Isso começou a me gerar inseguranças. Tanto que às vezes, vou escrever uma coisa muito óbvia e tenho que mostrar para a minha assessora. Começou a me gerar insegurança por causa disso", expôs.





