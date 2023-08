Reprodução/Instagram Esposa de Zé Vaqueiro desabafa no primeiro mês do filho internado na UTI

Ingra Soares apareceu nas redes sociais para falar do primeiro mês de vida do filho, Arthur. O terceiro herdeiro de Zé Vaqueiro está internado na UTI desde o nascimento devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A esposa do cantor conversou com os seguidores sobre o momento complicado que a família tem enfrentando, mas confiante com a recuperação do bebê.





"Oi gente, boa tarde. Estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês. Estou todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça e ficar bem. Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor, para poder cuidar de tudo. Mas eu quero agradecer a vocês por todas as orações. Eu estou recebendo muito carinho e muito amor. Muita gente está torcendo pela saúde do nosso filho, nosso Arthur, está estável no hospital. A gente foi visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial porque completa um mês de vida e ele segue sendo forte, muito guerreiro e isso para mim é uma alegria", começou.

Ela também comentou o que tem feito para ser forte. "Eu e o meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas, o sofrimento de não ter ele em casa, [ele] não estar com a gente, em alegria. Porque a gente tenta nessa visita passar o máximo de amor e carinho, [porque] ele sente. Se sentir amado. E toda vez que eu penso em chorar, que eu olho para ele, que ele olha para mim, me fortalece. Toda essa força dele, de estar lutando e sendo forte, me fortalece como mulher, como mãe. E eu sigo aqui muito fiel a Deus, muito forte. E quero deixar meu abraço e beijo para cada um de vocês. Toda essa energia e toda essa força é gratificante".

"Deus está agindo e vai agir muito mais porque ele é o Deus do impossível e sabe de todas as coisas. Se ele entregou a vida do Arthur para a gente, é porque ele sabia que nós teríamos capacidade de dar muito amor, carinho e cuidado. A nossa família segue muito forte, unida, e vamos seguir adiante com muita fé. Porque o propósito de Deus é lindo. Depois eu volto para falar mais com vocês, mas nesse momento eu sigo cuidando, aqui no off", continuou.

Por fim, Ingra se mostrou confiante. "Dizer também que eu estou tendo mais força graças não só Deus mas também o meu esposo. Tá sendo um grande companheiro, me ajudando muito. Eu acho que sem Deus e ele eu não estava com tanta força. Obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e vai dar tudo certo", concluiu.

