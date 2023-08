Reprodução Filhos de Faustão agradeceu pelo carinho dos fãs com o apresentador

nesta quinta-feira (24), João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, usou as redes sociais para para agradecer todas as mensagens de apoio que o pai tem recebido desde internado. O apresentador está em estado grave e espera para fazer um transplante de coração.





"As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!", escreveu ele na legenda do vídeo.

No vídeo, João contou da luta de Faustão: "Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta todo mundo com muita esperança. Vamos para a luta, galera!".