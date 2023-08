Reprodução/Instagram Preta Gil retira dreno nasogástrico oito dias após a cirurgia

Preta Gil comemorou mais uma vitória ao retirar o dreno nasogástrico que estava usando após a cirurgia de retirada do tumor do intestino.

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora dividiu o momento com os seguidores através dos Stories do Instagram.





"Tiraram meu dreno nasogástrico. Graças a Deus", disse ela, mostrando o machucado no nariz e o momento de beleza ao lado da maquiadora, Soraya Rocha.

Na última terça-feira (22), Preta contou que o corpo está livre células cancerígenas. "A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo", explicou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !