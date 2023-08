Reprodução Instagram - 24.08.2023 Maíra Dieckmann e Carolina Dieckmann

Vista recentemente como Lumiar Lorenzo em “Vai na Fé” , Carolina Dieckmann lamentou os 4 anos da morte de sua mãe, Maíra Dieckmann, nesta quinta-feira (24). Maíra faleceu após um mal súbito enquanto dormia nos braços de Carolina em 2019.



“Uma pausa numa viagem para entrar em outra, viver a memória que mais me dói há 4 anos. Ao mesmo tempo que o tempo alivia, ele traz uma sensação de distância cada vez maior do último dia. É como querer que passe logo, na mesma dose que se deseja voltar ali, a qualquer custo, no último abraço”, iniciou.



A artista relembrou também algumas lembranças que tem da matriarca, como um “tamanco” que ela usava. “A cada passo que eu dou, ouço o mesmo som que faziam as pegadas dela, como se eu pudesse estar misturada sendo ela sendo eu”, acrescentou.



“Mamãe, sei que você anda comigo. Até mesmo quando eu não estou de tamanco, eu sinto. Sei também que não te vejo fora, há quatro anos que eu só te encontro dentro. Te amo”, finalizou.



