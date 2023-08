Reprodução / Instagram Antes e depois do sorriso de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a web com um procedimento estético. Nesta segunda-feira (23), o dentista responsável pelo novo sorriso, postou o antes e depois do procedimento.

O mestre em odontologia, Rildo Lasmar, postou em suas redes sociais, duas fotos, que mostram o sorriso antes e depois da colocação de lentes nos dentes.

Bolsonaro trocou todos os dentes, cada um deles com o valor de R$3 mil, que totaliza mais de R$80 mil gastos no novo sorriso. "Um sorriso para cada história. As proporções ideais e o estudo da face são primordiais para o resultado harmônico entre o sorriso e o rosto", explicou o dentista responsável.

Na web, os internautas ironizaram o procedimento do político, que está em investigação sobre vendas de jóias. As peças vendidas, foram dadas de presente por delegações internacionais, então pertenciam ao governo federal brasileiro.

"Vai fazer sucesso na cadeia, ficou uma jóia", disse um. "Melhor ainda vai ser esse sorriso atrás das grades", comentou outra. "Pelo menos o Pix da galera serviu pra alguma coisa", falou mais um.

“Espero que ele sorria muito na cadeia!”, brincou uma internauta. “Prontíssimo pra sorrir na cadeia”, comentou outro. “Com dinheiro das jóias da pra pagar legal o tratamento”, acusou uma.