Reprodução/Instagram Amanda Meirelles, a campeã do 'BBB:23'

Convidada do videocast “Pod Delas”, comandado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Amanda Meirelles , médica e campeã do “BBB: 23”, surpreendeu os espectadores ao revelar um acontecimento inusitado no pós-reality. Trata-se de um esquecimento que a fez tomar banho na casa da vizinha.



Meirelles recordou que, quando foi tomar banho, notou que a água do chuveiro não esquentava e caiu em si: “Não acredito! Milionária e não paguei uma conta de R$ 27,90”. Durante a entrevista, ela ainda lembrou que a situação ocorreu aproximadamente após 15 dias da saída dela do “Big Brother Brasil”.



A campeã da última edição ainda brincou com o pedido que fez à vizinha para usar o chuveiro dela: “Ela [Vizinha] falou: ‘Quando precisar de alguma coisa, só bater no meu apartamento’. Eu estava precisando, falei ‘Posso tomar um banho na sua casa?’, ela falou ‘Pode, lógico’”.



“Foi muito engraçado!”, relembrou ela, que também pontuou que a vizinha e o marido dela ainda a chamaram para tomar um vinho. “Depois eu paguei todas as contas. Eu estava sem gás”, disse ela, que, atualmente, faz participações especiais no “Encontro com Patrícia Poeta” .

