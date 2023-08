Reprodução/GNT - 23.08.2023 Aline Wirley e Igor Rickli falaram do relacionamento no programa 'Sobre Nós Dois'





Aline Wirley e Igor Rickli fizeram revelações sobre o casamento em participação no "Sobre Nós Dois", programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT. Além de voltarem a falar do relacionamento aberto, os artistas defenderam a terapia tântrica, exaltando a prática tanto sozinha, quanto em casal.

"É vida. Dá para fazer individual, casal, é uma loucura. Maravilhoso. O terapeuta vai manipular, movimento da energia do corpo", afirmou o ator. "Através do orgasmo, a gente é levado para lugares interessantes. Muito bom", completou Aline, que também aproveitou para elogiar o marido.

"Acordo de manhã e falo: 'Meu Deus, ele é lindo'. Ele me seduz diariamente. Quando ele sai do banho, eu fico apaixonada. E estou aí a qualquer hora", disse a cantora. Entre outras preferências do casal, Igor citou um costume de ambos na casa onde moram, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.





"A gente adora nadar pelado na piscina. Moramos no meio do mato, então tem só nós dois", relatou. Wirley e Rickli ainda avaliaram que ter "regras" no casamento aberto é algo importante para manter a relação saudável.

"Tem que ter regras. Você precisa ter muito respeito e muita sinceridade. Teve um momento no Carnaval que meus amigos me chamaram para sair, ela não quis ir e falou: 'Vá em paz e aproveita'. Há 13 anos juntos, eu ainda fico encantado por essa mulher", contou o ator.

Confira abaixo trechos da participação de Aline Wirley e Igor Rickli no "Sobre Nós Dois":

