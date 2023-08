Reprodução / Instagram Ju Massaoka revela ter doença genética

Na manhã desta quarta-feira (23), durante o “Mais Você”, a repórter Ju Massaoka revelou ter descoberto uma doença genética chamada lipedema. Ela descobriu possuir a condição após mostrar as pernas durante um quadro do programa e receber diversas mensagens de médicos.

O lipedema é uma doença genética que causa o acúmulo anormal de gordura em algumas regiões do corpo. No caso da repórter, a gordura se acumula nas pernas.

"Fiquei assustada quando eu descobri a quantidade de pessoas afetadas por essa doença. Acredita que aqui no Brasil uma em cada dez mulheres tem lipedema? É uma doença subdiagnosticada porque é confundida com outros problemas", contou Ju.

Ela confessou que apesar do processo não ter sido fácil, ela já está em um tratamento para minimizar os efeitos da doença. O tratamento consiste em uma dieta especial e no uso de uma meia específica. "Eu faço parte dessa estatística, não sabia, descobri aqui, graças a esse dia do 'Feed da Ana'. [...] Eu descobri o lipedema há cinco meses e tem sido uma trajetória meio difícil desde o diagnóstico", finalizou.