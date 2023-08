Reprodução Instagram - 23.08.2023 Mel Maia mostra abdômen definido

Vista recentemente na Rede Globo como Guiga em “Vai na Fé” , novela das sete escrita por Rosane Svartman, a atriz Mel Maia , de 19 anos, compartilhou com os seguidores a retomada aos exercícios físicos e exibiu o abdômen definido nesta quarta-feira (23).



Através dos stories do Instagram, a atriz compartilhou alguns dos exercícios realizados com o acompanhamento de sua personal trainer no retorno dela para a academia. Em uma foto que exibe o abdômen definido, ela escreveu: “Estou voltando”.



Além disso, ela aproveitou para relatar o cansaço enquanto subia no aparelho simulador de escada. “Eu não estou me aguentando aqui na escada. Lembra que postava aqui para vocês eu fazendo meia hora de escada? Agora, tem 3 minutos e eu já não estou mais aguentando”, brincou.



“Por isso, galera, treinem todo dia, façam um cardio, pulem uma corda, corram na praia, na rua de casa, porque é muito ruim ficar assim, sério. Eu só tenho 19 anos”, disse ela, incentivando os seguidores a manterem uma rotina de atividades físicas diárias constantes.

