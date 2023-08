Reprodução MC Marcinho sofre piora de quadro

MC Marcinho teve piora no quadro clínico após complicação cardíaca. Nesta quarta-feira (23), o Hospital Copa D’Or postou um boletim atualizando o caso do cantor.

"O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos , com piora do quadro clínico nas últimas 72h. Ele permanece dependente do coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica. Toda a equipe do hospital Copa D’Or está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos", diz o boletim.

O artista foi internado com um caso de insuficiência renal e cardíaca. Ele recebeu um coração artificial após sofrer uma parada cardiorrespiratória e permanecerá internado até que chegue um coração para transplante.

Internado desde o dia 27 de junho, Marcinho também teve uma infecção pulmonar.