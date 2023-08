Reprodução Otaviano Costa relembra juventude rebelde: 'Era 171 profissional'

O ator e apresentador Otaviano Costa teve uma juventude rebelde. Em entrevista na última segunda-feira (21), ele admitiu ter cometido algumas violações quando era adolescente, como, por exemplo, estelionato.



"Eu nunca quebrei nada [perna, braço], mas eu sempre aprontava muito. Eu era 171 profissional com 14 anos de idade. Minha família do lado da minha mãe sempre foi muito ligada à educação. Meu avô era empresário e minha avó era ligada à educação", relembrou durante participação no podcast Santa Correria.

As ações polêmicas aconteciam na época em que ele frequentava o colégio. "Me apaixonei pelo vôlei e só queria saber disso. Eu era péssimo de exatas. Descobri um amigo que tinha uma impressora igualzinha à da escola. Comecei a falsificar boletins. O ano inteiro não me pegaram. Quando eu repeti o segundo semestre, eu tive que buscar uma solução e fazer secretariado. Estelionato atrás do outro!", detalhou.