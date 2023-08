Reprodução Suspeito de matar Tupac pode ir a julgamento após 27 anos; saiba mais

O caso do assassinato do rapper Tupac Shakur pode ganhar novos capítulos após quase 27 anos. A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, estaria convincente das provas reunidas para indiciar o líder da gangue Compton Crip, Duane “Keefe D” Davis.

Segundo fontes do jornal norte-americano The Sun, os detetives de Las Vegas estão otimistas para finalmente dar um desfecho ao caso. Além de uma confissão de Keefe D em um livro, os policiais estariam com novas provas e testemunhas.

Embora tenha se passado quase 27 anos do crime, os policiais estariam com um caso robusto para apresentar ao júri em setembro. Após apresentado as novas evidências, caberá à corte determinar se o processo contra Keefe D. será aberto ou não.

Aos 60 anos, Keefe D já deu várias entrevistas e escreveu um livro de memórias confessando seu papel no tiroteio contra o astro do hip-hop. Conforme o próprio relato, ele estava no carro que transportava o autor do assassinato de Tupac. Keefe D teria entregado a arma do crime ao sobrinho Orlando Anderson, antes do mais novo disparar fatalmente contra o rapper.

O norte-americano Tupac Shakur é consagrado um dos maiores rappers que já existiu. O cantor morreu em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos, após ter o carro da marca BMW encurralado e alvejado. Tupac foi levado ao hospital com urgência e chegou a sobreviver por vários dias, mas não resistiu.