Reprodução/Instagram - 23.08.2023 Nah Cardoso e Thiago Martins foram vistos juntos em restaurante de São Paulo





Nah Cardoso foi vista com Thiago Martins em um restaurante de São Paulo, nesta terça-feira (22). O registro foi feito algumas semanas após a influenciadora anunciar o fim do relacionamento com Pe Lu , com quem se casou em 2022.

Nas fotos, divulgadas pelo perfil "Segue a Cami", Nah e Thiago aparecem em uma mesa de um restaurante de culinária italiana. Antes de ser flagrada com o artista, a influenciadora comentou nos stories do Instagram que decidiu curtir a noite ao invés de ficar em casa após uma viagem.

"Estava em duas energias. Ou fico em casa, cheguei de viagem, vou curtir minha casa e descansar. A outra energia é que a vida é uma só, vai curtir, vai fazer o que você quiser fazer, vai comer ou sair para beber. É isso que estou indo fazer, quando chegar em casa eu durmo", disse Cardoso.







Enquanto Nah Cardoso terminou o relacionamento, Thiago Martins viveu uma relação recente de idas e vindas com a modelo Talita Nogueira. Em 2022, eles chegaram a terminar e reatar o namoro pouco tempo depois. As últimas publicações dos dois juntos foram feitas em junho, no perfil do ator no Instagram.



