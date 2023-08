Reprodução/Jovem Pan - 23.08.2023 Tiago Pavinatto deixou a Jovem Pan





Tiago Pavinatto confirmou a saída da Jovem Pan nesta terça-feira (22), em uma publicação nas redes sociais. Segundo o apresentador, a emissora não o demitiu, mas ele decidiu deixar a empresa após a polêmica com o desembargador Airton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Pavinatto ofendeu o desembargador anteriormente, o chamando de "vagabundo e tarado", por conta de uma decisão que inocentou um acusado de estuprar uma menina de 13 anos. O apresentador do "Linha de Frente" e comentarista de "Os Pingos nos Is" se recusou a pedir desculpas pela declaração e deixou a Jovem Pan após a decisão.





"Eu jamais, jamais, pediria desculpas por me revoltar contra um desembargador que inocentou um pedófilo septuagenário argumentando que a criança estuprada era prostituta e drogada. Não fui demitido: disse, com paz de espírito, que preferia perder o contrato a perder a decência. Essa é a versão oficial da minha saída da Jovem Pan", afirmou no Twitter.

Durante a última apresentação do "Linha de Frente", Tiago afirmou que a emissora o cobrou "insistentemente" por uma retratação ao desembargador. "Não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima, de 13 anos, de vagabunda. Eu me nego a fazer", disse ao vivo, ressaltando que esperava voltar ao comando do programa no próximo dia.

