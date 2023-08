Reprodução / Instagram Faustão e Lara Silva

Lara Silva, de 25 anos, fez uma rara aparição nas redes sociais na terça-feira (22). A filha mais nova do Faustão relembrou a participação no último programa do pai na Band, que foi ao ar na semana passada.

A jovem tinha o Instagram fechado até alguns dias atrás, mas abriu para dividir mais da vida com o público. Ela está lançando o primeiro EP como cantora e deu um show quando participou do “Faustão na Band”.

Na ocasião, ela apresentou “Faísca”, uma música autoral. "A gente acaba se perdendo no caminho, pode ser mais fácil caminhar sozinho, mas também é difícil explicar os seus motivos. Ter que achar sentido, disfarçar os gritos", canta ela em uma parte.

"Desmontar os meus gatilhos, desvendar os mitos, encerrar os ciclos.Tá tudo tão esquisito, Tá tudo tão esquisito... Eu ouvi muita coisa, frequentei os seus ruídos, uma coisa louca, as certezas no abismo", diz outro trecho.