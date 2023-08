Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Faustão está na fila para um transplante cardíaco





Enquanto Faustão está na fila para realizar um transplante cardíaco, a família do apresentador se mobilizou para a criação de um perfil nas redes sociais dedicado ao tema da doação de órgãos. Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, compartilhou a iniciativa em uma publicação no Instagram.

A página recebeu o nome de "Faustão do Meu Coração" e pretende publicar relatos de pessoas que já passaram por transplantes de órgãos. "Página nova criada pela família, para que as pessoas possam compartilhar sua história com doação de órgãos", afirmou Luciana.





Até o momento, o perfil já conta com uma publicação com uma foto de Faustão e um vídeo de Lavínia, de 11 anos, que ficou 94 dias na UTI até a doação. "Quero que todas as pessoas que estão na fila tenham a mesma chance que tive. Te convido a vir com a gente nessa campanha para a fila a diminuir. Doe órgãos e salve vidas", disse a garota.

