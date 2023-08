Reprodução Fábio Porchat e Priscila Castello Branco

Fabio Porchat deu uma pausa na viagem pela Serra da Capivara para fazer uma declaração para a namorada, Priscila Castello Branco , nesta quarta-feira (23).

O apresentador compartilhou uma foto da atriz nos Stories do Instagram e escreveu: "Pausa para saudades…".





Vale lembrar que o primeiro registro oficial do casal foi publicado no último domingo (20). Antes, já haviam rumores do relacionamento desde o fim do casamento de Porchat com Nataly Mega, em janeiro.

Em julho, os pombinhos, o apresentador e Priscila foram flagrados juntos durante um almoço com amigos no Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Após assumir namoro, Fabio Porchat se declara para Priscila Castello