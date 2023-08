Reprodução/Instagram Ator mirim pira ao encontrar Ludmilla nos Estúdios Globo

Ygor Marçal, intérprete de Manoel em Amor Perfeito, viralizou nas redes sociais ao se encontrar com Ludmilla nos Estúdios Globo.

A cantora esteve no antigo Projac quando foi reconhecida pelo ator mirim, que pirou com a presença dela com a esposa, Brunna Gonçalves.





"Meu Deus do céu, é a Ludmilla! Jesus amado, é a Ludmilla, gente! Ai, eu estou suando", disse ele enquanto pulava e abraçava a artista.

Animada com o momento, Ludmilla pediu. "Tira uma foto da gente? Que prazer", declarou.

A cena encantou os internautas. "Fofo demais", disse um; "Lud a rainha dos baixinhos", brincou outro; "Os numakids amam ela", comentou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Meu Deus é a Ludmilla, eu tô suando..."

Ator mirim eufórico vendo a Ludmilla no Projac 😍🤏🏿. pic.twitter.com/gZj7iDwyFi — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) August 23, 2023