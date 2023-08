Reprodução/ Globo Participação de Amanda Meirelles no 'Encontro' divide opiniões

Nesta quarta-feira (9), Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", participou do "Encontro com Patrícia Poeta", como representante do "Bem-estar". Ao lado de Thelma de Assis, a médica deu dicas de saúde no programa e causou nas redes. Teve gente que gostou, mas também quem criticou a desenvoltura dela.



Amanda falou de preenchimento labial, dando recomendações e alertas junto com Thelma. O fãs da ex-sister comemoraram a presença dela na atração. "É sobre usar da fama e da visibilidade pra conscientizar e orientar as pessoas a cuidar da própria saúde. Te amo doutora", disse uma usuária do Twitter.



Te amo doutora! Te ouvir é essencial DRA AMANDA NO ENCONTRO pic.twitter.com/STiGqNWoXx — Caroline 🪢 (@foryoumand) August 9, 2023









Outros internautas, no entanto, criticaram. "Amanda é ruim demais. Só consegue falar lendo. Combina demais com o Encontro", escreveu mais uma usuária.



Essa Amanda é ruim demais, tira ela daí — Livia Pimentel 🎓🍍 (@li_pimentel) August 9, 2023









