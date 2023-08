Reprodução Instagram - 21.08.2023 Sarah Poncio revela que teve depressão e alopecia

Nesta segunda-feira (21), a influenciadora Sarah Poncio surpreendeu os seguidores do Instagram ao relatar que teve “depressão profunda” e “alopécia” durante o período em que se manteve distante das redes sociais. Por meio dos stories, ela detalhou como tudo ocorreu.



Ao ser questionada por um internauta se tinha sido diagnosticada com depressão, Sarah afirmou que ainda tem o transtorno e que já teve “depressão profunda, daquela de ficar meses sem sair do quarto” e que chegou a pesar menos de 40 quilos. “Foi quando cheguei a pesar 38 kg”, lembra.



Ela ainda pontuou que, ao decorrer do quadro de depressão, descobriu uma alopecia, que fez com que o cabelo dela caísse. Poncio também destacou que não iria expor muito a condição que ocasionou a queda dos fios, pois esse “assunto” era muito “delicado” para ela.



A influenciadora ainda elevou a importância do irmão, Saulo Poncio, para que ela conseguisse ganhar o peso que perdeu. “Saulo, que não desistiu de mim até me ver fora da cama. Me incentiva todos os dias a não desistir de mim mesma”, concluiu ela através dos stories.

Procure ajuda

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal: