Reprodução Instagram - 22.08.2023 José Loreto visita aldeia indígena

Visto recentemente na TV como Lui Lorenzo em “Vai na Fé” - novela das sete escrita por Rosane Svartman, o ator José Loreto , de 39 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta terça-feira (22), que visitou uma aldeia indígena na Bahia.



“Awery (obrigado) Pataxós. Caraíva e seus encantos. Tive uma experiência incrível no ‘Porto do Boi’, com esse povo originário tão rico e sábio. Uma aula de história e conscientização pela causa indígena”, iniciou Loreto na legenda da publicação que acompanha um vídeo dos momentos que ele vivenciou lá.



O intérprete ainda pontuou os pratos culinários tradicionais que experimentou e relatou um banho com “ervas medicinais”. “Degustação de um peixe feito na folha de patioba com farinha de mandioca, banana da terra e chá de capim santo, além de um banho de descarrego com ervas medicinais”, destacou.



O local escolhido pelo artista foi o Centro Cultural Pataxó - Porto do Boi, que fica situado em Caraíva, comunidade ribeirinha de Porto Seguro, próximo ao extremo sul da Bahia, estado do nordeste brasileiro. “Ancestralidade sagrada”, enfatizou ele.

Confira a publicação na íntegra: