Um vídeo de Cátia Fonseca opinando sobre a polêmica de Larissa Manoela viralizou nas redes sociais. O conteúdo traz um relato sobre a própria experiência dela com a maternidade e como lidaria com uma situação como a da atriz. Internautas elogiaram a posição da apresentadora e ainda a compararam com Chris Flores, que se tornou alvo de críticas na web após entrevistar Silvana Taques, mãe da artista.

"Criamos os filhos para o mundo. A gente orienta, ensina e educa. E eles decidem o que eles fazem com a vida deles. Ajudar e educar é diferente de dominar. Se eu te falasse que ficava 100% satisfeita com as escolhas dos meus filhos, era mentira. Mas as escolhas eram deles. E eu ia para o psicólogo para dormir com esse barulho", declarou Catia, no "Melhor da Tarde", na Band.

Fonseca ainda criticou como um laço "tão forte foi quebrado por uma coisa tão cretina, o dinheiro". A apresentadora também contou que cresceu sem a presença do pai, que "abandonou a família", e lamentou não ter uma "referência masculina na vida".





"Tive uma mãe que me ensinou o que é moral, caráter e correto. Não o que deixa a gente feliz, o que é certo a ser feito. O certo é a gente não querer dominar os outros. Não sei como esses dois [pais de Larissa] dormem, fazendo isso com a cabeça da menina", ressaltou.

"Amo a Catia Fonseca. Sempre sensata", reagiu à declaração uma pessoa no Twitter. "Aprenda, Chris Flores", sugeriu outra, já que a apresentadora do SBT defendeu a visão da mãe da atriz em meio à polêmica. "A única fofoqueira com noção", comentou mais uma.





