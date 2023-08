Reprodução/Band - 22.08.2023 Glenda Kozlowski e Zeca Camargo apresentam o 'Melhor da Noite'





Estreou nesta segunda-feira (21) o "Melhor da Noite", novo programa da Band que substitui a atração de Faustão na grade da emissora. Com a apresentação de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, a novidade começou com uma homenagem ao apresentador e o lançamento de uma campanha de incentivo à doação de órgãos.

Após comandar o último "Faustão na Band", o apresentador teve um agravamento no quadro de insuficiência cardíaca e entrou na fila para um transplante cardíaco. Internado desde o início de agosto, Fausto Silva recebeu homenagens dos apresentadores do "Melhor da Noite" e de famosos que enviaram mensagens para o programa.





"Temos a honra de ocupar esse horário que era dela. É uma grande responsabilidade, mas sobretudo uma honra, uma passagem de bastão como essa. Mesmo em outra situação, a gente lembraria com carinho com você. Mas hoje é especial e com torcida", afirmou Zeca.

"O Fausto é o paizão desse Brasil, todo mundo cresceu assistindo ele. Todos nós, de uma certa forma, temos um pouco do Fausto com a gente, dentro da gente. Porque ao longo desses anos, aprendemos a ter um olhar mais otimista, esperançoso, amoroso e divertido com o Faustão. O homem com o maior coração do Brasil precisa de um novo coração. Tenha certeza que todos nós estamos rezando pela saúde e recuperação", complementou Glenda.

Zeca Camargo e Glenda Kozlowski fazem homenagem a Faustão no Melhor Da Noite #MelhordaNoiteNaBand pic.twitter.com/jmCw9cLdTF — Melhor da Noite (@melhordanoite) August 21, 2023





Entre as declarações de celebridades como Cleo Pires, Felipe Massa e Paulo Ricardo, este último que estava ao vivo no programa, o tema da doação de órgãos foi abordado. A Band aproveitou para lançar a campanha "Doe órgãos, doe vida", incentivando a ação entre os brasileiros. Nísia Trindade, Ministra da Saúde, ainda participou do programa para esclarecer dúvidas sobre o assunto.

Famosos prestam homenagem a Faustão e alertam sobre doação de órgãos #MelhordaNoiteNaBand pic.twitter.com/IpaRnQh5cb — Melhor da Noite (@melhordanoite) August 21, 2023





Band TV lança campanha para doação de órgãos: entenda importância #MelhordaNoiteNaBand pic.twitter.com/ofc9yNTzJ1 — Melhor da Noite (@melhordanoite) August 21, 2023





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: