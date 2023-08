Reprodução/Instagram - 22.08.2023 Larissa Manoela com noivo, André Luiz Frambach,e sogro, Paulo Henrique





Paulo Henrique Frambach, pai do ator André Luiz Frambach, fez uma publicação misteriosa após a mãe de Larissa Manoela adicionar uma nova polêmica à lista de controvérsias. Silvana Taques citou uma "família macumbeira" em uma suposta mensagem com a atriz , se referindo aos familiares do noivo da filha.

André Luiz e a família seguem o espiritismo e Silvana foi acusada de intolerância religiosa após a declaração. Na manhã desta terça-feira (22), depois que o conteúdo veio à tona, Paulo fez uma publicação no Instagram com uma mensagem creditada a Joanna de Ângelis, um espírito tratado pelo médium brasileiro Divaldo Franco como guia espiritual.





"O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos", afirma o texto na postagem. A página do Instagram de Paulo Henrique traz uma série de reflexões diárias com mensagens de diferentes autores.





Ao longo da última semana, em meio às acusações de Larissa Manoela contra os pais, o pai de André Luiz abordou questões como "credibilidade" e "mentiras". "Quem conhece a verdade não passa de um tolo. Mas quem a conhece e a chama de mentira é um criminoso", declarou em outro post recente.

A suposta mensagem que deu início à polêmica religiosa foi enviada por Taques na mesma interação em que ela manda a filha "ir à merd*" durante o Natal . "Esqueci de te desejar. Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", afirmou a mãe da atriz no conteúdo, divulgado pelo colunista Lucas Pasin.

