Reprodução Instagram - 22.08.2023 Gabi Martins quebra pedaço da lente dental

Gabi Martins , cantora sertaneja e ex-participante do “Big Brother Brasil: 2020”, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar uma história inusitada na última segunda-feira (21). Trata-se do acidente que a fez ficar sem um pedaço da lente de contato que usa no dente.



“Quem rir não vai para o céu”, brincou ela na foto em que mostrou o dente sem a lente. Em seguida, Martins contou que quebrou o pedaço da lente enquanto “comia pipoca”. “Eu arrumo um namorado assim?”, perguntou aos fãs em tom de brincadeira.



“Eu pensei ‘Será que eu posto?’. Porque assim minha vida amorosa está uma tristeza. Faz um mês que eu não converso com ninguém, gente, juro para vocês. Eu estou assim: ‘Clean’. Ai, eu posto isso, meu amor. Foi comendo pipoca e a unha. Nunca mais vou comer unha de gel”, declarou.



Nesta terça-feira (22), a cantora pediu ajuda aos seguidores para escolher as músicas que cantará no casamento da irmã em setembro. “Eu estava treinando e comecei a ouvir quais músicas eu cantaria no casamento da minha irmã. Vocês me ajudam? Chorei escutando cada uma”, pontuou.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal: