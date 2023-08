Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Jojo Todynho realizou cirurgia bariátrica





Jojo Todynho falou da cirurgia bariátrica em conversa com os seguidores nas redes sociais, nesta segunda-feira (21). A cantora passou pela cirurgia em 8 de agosto e mostrou como a barriga está menos de um mês após o procedimento, período em que relatou já ter perdido 10 kg .

A artista contou que a recuperação está "perfeita" e que não pretende realizar outras cirurgias no corpo no momento. "Não vou precisar fazer reparadora nenhuma. Com a academia perco tudo isso. Não falei que ia trincar esse abdômen? Olha as minhas cicatrizes todas fechadinhas. Estou durinha, bebê. Não preciso fazer nada", afirmou, enquanto exibia a barriga em diferentes ângulos.





Ainda sobre procedimentos estéticos, Jojo ressaltou que só pensa em trocar o silicone nos seios no futuro. "Agora é só trocar o meu silicone. Pretendo botar 580 ml ou 650 ml. O médico vai decidir. Hoje tenho um litro e cinquenta", explicou. Confira abaixo os registros da cantora:

Reprodução/Instagram - 22.08.2023 Jojo Todynho mostrou corpo após bariátrica





Sobre as mudanças que já notou no corpo, Todynho mencionou que está perdendo medidas no bumbum. "Gente, minha bunda está diminuindo. Estou apavorada. Que ódio", declarou. A cantora passou por uma reeducação alimentar e se dedicou aos exercícios físicos antes da bariátrica, o que ela expôs ainda ter influência no estilo de vida atual.

"Vocês acreditam que esses dias levantei e pensei: 'Acordei seis horas da manhã e vou para a academia'. Tomei banho e depois que saí do banho lembrei que não podia porque estava recém-operada. Estou doida para voltar para a academia. Vou comprar uma balancinha para pesar as minhas comidas, montar as minhas 'marmitinhas'. Agora vou andar no pique Gracyanne [Barbosa], minha grande inspiração. Converso muito com ela", complementou.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: