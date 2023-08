Foto: Divulgacao Britney Spears pode lançar novo álbum em breve, diz site

Britney Spears teria ficado quase sem rede de apoio após a separação de Sam Asghari. Agora, o assessor e advogado são essencialmente responsáveis pelo bem-estar da artista.

De acordo com uma fonte próxima da cantora ao TMZ, Cade Hudson e Mathew Rosengart não estariam se responsabilizando pela vida da cantora e tomando as rédeas da situação toda, mas são as últimas pessoas na vida de Britney.

Ainda segundo a fonte, os dois estariam ajudando a cantora a organizar compromissos, se alimentar e gerenciar quaisquer oportunidades profissionais que possam surgir.

O advogado, Rosengart, foi o responsável pelo caso judicial de fim da tutela da cantora e não acredita que o estado mental de Britney seja motivo de grande alarme, ele diz não possuir planos para intensificar seus cuidados médicos e terapia.