Reprodução Instagram - 21.08.2023 Xororó é apoiado pela filha, Sandy, em treinos na academia

Nesta segunda-feira (21), o cantor Xororó, da dupla musical sertaneja Chitãozinho e Xororó, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um vídeo no qual aparece treinando em uma academia particular. A filha mais velha dele, a cantora Sandy, também repercutiu o momento.



“É meu povo, rapadura é doce, mas não é mole não”, escreveu o músico na legenda do vídeo que compartilhou hoje (21). Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma e o condicionamento físico dele. “Um exemplo a ser seguido! Bora malhar, meu povo”, disse uma internauta. “Esse homem é uma inspiração em todas as áreas”, comentou um segundo. “Deu aula nas execuções”, opinou ainda um terceiro.



Além dos seguidores e fãs de Xororó, Sandy, a primeira filha dele, também comentou o momento e incentivou o pai na prática de atividades físicas. “É o vô do Theo”, escreveu ela, em referência ao filho que tem junto com o marido e também músico Lucas Lima.



Recentemente, em meio às polêmicas de Larissa Manoela com os pais, Xororó viralizou após internautas resgatarem entrevistas nas quais Sandy contava que o pai não gastava o dinheiro dela e do irmão, o cantor Junior.



Segundo ela, Xororó pagava todas as despesas da casa e deixava o dinheiro que ela e o irmão ganharam na infância e adolescência guardados, para que eles usassem quando se tornassem adultos.



Confira a publicação na íntegra: