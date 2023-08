Reprodução/Instagram Viih Tube, Eliezer e Lua Di Felice

Nesta segunda-feira (21), o influenciador e ex-BBB Eliezer, de 33 anos, contou que, além de Lua Di Felice, ele e a atriz, e também ex-BBB, Viih Tube , de 23 anos, querem ter outros filhos e que pretendem adotar. Por meio dos stories, ele ainda brincou com as previsões de sensitivas sobre o próximo filho dele com Viih.



Ao ser indagado por um internauta se já pensava em ter outro bebê, Eliezer pontuou que o planejamento, na verdade, era para quando Lua Di Felice, que atualmente tem 4 meses, tivesse alcançado os dois anos de idade. No entanto, declarou não ter certeza se, de fato, teriam outro herdeiro somente nesse período.



“O plano era ‘quando a Lua ter 2 anos’, mas não sei não. Tem sensitivas falando que vem antes. De qualquer forma, além desse segundo [bebê], queremos adotar também”, revelou ele, que conheceu a youtuber Viih Tube após participar do “Big Brother Brasil: 2022”.



Eli ainda negou que a primeira filha estivesse acima do peso e explicou que ela é acompanhada mensalmente pelo pediatra. “A Lua é super saudável e todo mês nossa pediatra faz a curva do crescimento dela, que é um parâmetro que temos para ver como está o desenvolvimento do bebê em relação ao corpo, cabeça e mente”, finalizou.

