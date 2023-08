Reprodução Instagram - 21.08.2023 Fernanda Gentil

Nesta segunda-feira (21), a jornalista Fernanda Gentil , de 36 anos, compartilhou, através do Instagram, um relato sobre a dualidade vivenciada durante a cobertura da Copa do Mundo Feminina deste ano, e a distância dos filhos e da companheira, Priscila Montandon.



“Uma mistura de gratidão por estar mergulhada em uma parte tão grande da história do esporte, com dor física por tantos dias longe do meu porto seguro. Um mix entre o êxtase de voltar a exercer esse papel dentro da minha profissão, pela qual sou tão apaixonada, e a saudade dilacerante dos meus que deixei em casa”, ponderou.



Fernanda ainda contou que a cobertura esportiva a lembrou “o motivo pelo qual” tomou a “decisão tão difícil” de “mudar a maneira como” iria trabalhar. De acordo com ela, uma das razões para ter alterado o modo de trabalho foi a vontade de “não viajar tanto”.



“A mesma viagem que me tira de casa me mostra lugares lindos, diferentes e novos. Me apresenta equipes maravilhosas feitas por pessoas especiais. Me traz amizades para além do trabalho. Me dá a chance de informar, divertir e comunicar - que é o que eu sinto que nasci para fazer”, escreveu em outro trecho.



Confira a publicação na íntegra: