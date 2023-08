Fantástico: especial tem Mister M, repórter secreto e ET de Varginha

Maurício Kubrusly

Entre outros nomes que marcaram a história do "Fantástico" está Maurício Kubrusly, ex-repórter também homenageado no especial. O programa revelou que ele foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). "Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com DFT. A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", expôs a reportagem.