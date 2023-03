Reprodução/Instagram - 01.03.2023 Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro são casados há 17 anos





Carmo Dalla Vecchia comemorou os 17 anos de casamento com João Emanuel Carneiro em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (1). No Instagram, o ator compartilhou uma homenagem e fotos com o autor da Globo, com quem tem um filho de 3 anos, Pedro Rafael.

"Desde o início, descobrimos que nos fazemos muito bem. Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro. Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos", afirmou na legenda da publicação.





Dalla Vecchia reagiu ao aniversário de casamento ser comemorado como Bodas de Rosas: "Esse negócio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, está muito errado. Deveria ser no nosso caso de titânio. Forte e leve como deveriam ser todos os casamentos".

Celebridades prestigiaram a união dos profissionais da Globo nos comentários da postagem. "Parabéns", escreveu a apresentadora Fátima Bernardes. "Lindos! Muito, muito amo", avaliou a atriz Mariana Ximenes. "Beijo para os três", pontuou a atriz Isabela Garcia.

João Emanuel Carneiro é conhecido por criar novelas como "Todas as Flores" (2022), "Avenida Brasil" (2012), "A Favorita" (2008) e mais. Confira abaixo a homenagem de Carmo Dalla Vecchia:







