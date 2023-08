Reprodução/NBC - 20.08.2023 Atores de 'This is Us' lamentaram morte de Ron Cephas Jones





Ron Cephas Jones, conhecido por interpretar William Hill em "This is Us", morreu neste sábado (19), aos 66 anos , por conta de um problema pulmonar. Os atores da série de sucesso usaram as redes sociais para compartilhar homenagens ao colega de elenco entre as seis temporadas da produção.

Sterling K. Brown, intérprete do filho de William no seriado, lamentou como "a vida imitou a arte", fazendo uma referência à trajetória do personagem de Ron na trama. "Uma das pessoas mais maravilhosas que o mundo já viu não está mais entre nós. Ron morreu e o mundo está um pouco menos brilhante. Irmão, você é amado. E vamos sentir a tua falta", afirmou o ator no Instagram.





Mandy Moore, que viveu Rebecca na produção, afirmou que trabalhar com o ator na produção foi o "maior presente". "Ele era pura magia como humano e artista. Vou guardar todos os momentos para sempre. Apesar de ele não estar por perto tanto quanto todos desejávamos, ele era uma parte tão intrínseca do tecido do espetáculo, é como se ele estivesse sempre lá", escreveu.

A atriz ainda comentou os bastidores de uma cena emocionante gravada para o último episódio da série: "Nunca esquecerei o quão especial foi filmar este episódio em particular e dar-lhe as boas-vindas de novo para dizer um adeus apropriado à nossa família de 'This is Us' e a toda a experiência. Estou tão triste. Os meus pensamentos e amor estão com a Jasmine, a sua família e amigos".





Chrissy Metz, intérprete de Kate, afirmou que Ron "iluminava todos lugares que entrava". "Nunca te esquecerei. Fui transformada pelo teu coração bondoso, espírito incrível, talento imensurável e sorriso lindo. Que sua transição seja cheia de luz e paz. Enviando todo o meu amor para Jasmine e os seus entes queridos durante este tempo", declarou.







O intérprete de Toby, Chris Sullivan, também fez uma publicação para lamentar a morte do ator: "Não acredito que ele se foi! Não parece possível. Ele tinha um coração tão generoso e compassivo. Estou tão grato pelo tempo que passamos juntos".







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: