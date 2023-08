Reprodução/Globo - 19.08.2023 Xuxa refletiu sobre decisão de não se casar com Junno Andrade no papel





Xuxa vive um relacionamento com Junno Andrade há dez anos, mas não oficializou a união com um casamento. Questionada sobre a decisão no "É De Casa" deste sábado (19), a apresentadora explicou que não aprova a ideia de se casar "no papel", mas não deixou de se declarou ao companheiro de longa data.

A artista nunca se casou em relações anteriores, como a com o pai de Sasha Meneghel, Luciano Szafir, e ressaltou que sempre pensou dessa maneira sobre o assunto. O fato de eu falar de casamento, antigamente, me dava um negócio. Antigamente! [risos] Até hoje me dá, a ponto de querer me coçar. É uma coisa que, para mim, não curto muito, o casamento não é uma coisa muito bacana", pontuou.







Xuxa relembrou que conheceu Junno aos 24 anos, época em que ele "não ligava para ela", mesmo "dando em cima do ator". "Quando a gente se reencontrou, já falei para ele que não queria nada sério, só queria ficar com ele. Acho que estou mais do que casada com ele, sem precisar assinar um papel. Porque antes eu falava que queria viver com fulano. Hoje eu quero morrer ao lado dele [Junno]", defendeu.

Sobre os sonhos que ainda deseja realizar na vida, a apresentadora citou a vontade de ser avó e o desejo de conhecer o mundo com o companheiro. "Quero ainda viver muita coisa com ele, viajar, conhecer o mundo. Ainda não tive essa possibilidade, já que todos os lugares eu ia para trabalhar. Quero agora 'junnar' nesses lugares, namorar, conhecer", contou.

Na presença de Junno no programa da Globo, Xuxa ainda se declarou ao relembrar um período em que o ator a apoiou em uma internação da mãe. As pessoas falam que é fácil ser namorado dela [Xuxa]. Mas dormir 28 dias no chão, como ele fez, não é para qualquer pessoa [...] Tenho muita história ainda para dividir com ele, coisas boas e ruins, quero estar ao lado", avaliou a artista.

