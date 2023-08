Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Sandy relembrou como o pai, Xororó, administrava a fortuna da dupla com Júnior





Em meio à polêmica financeira de Larissa Manoela com os pais , Sandy relatou a própria experiência de trabalho na infância e relembrou como o pai fazia a gestão financeira da dupla com Júnior. A cantora afirmou que Xororó "nunca usou o dinheiro" do trabalho dos filhos.

"Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro e tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente, ele ainda pagava tudo, ele pagava as viagens", contou à rádio Novabrasil.

A artista explicou que passou a compreender as questões financeiras do trabalho na adolescência, período em que Xororó já os consultava sobre os assuntos envolvendo a administração da fortuna da dupla. "Quando estávamos entendendo um pouco mais, com uns 15 ou 16 anos, a primeira coisa [que] ele veio falar foi os investimentos. 'Nós vamos investir, comprar uma fazenda, vocês gostariam de comprar também? Vocês têm dinheiro para isso se quiserem, vocês pagam uma parte, 1/3 pode ser de vocês'", exemplificou.





"Como ele cuidava do dinheiro dele e sabia a melhor maneira de investir o dinheiro dele, ele automaticamente fazia isso por nós também. Sempre consultando, perguntando e a gente sempre consciente. Foi uma construção bem saudável, bem intuitiva do meu pai de ir percebendo o que a gente tinha e depois a gente pegou dali para frente e assumiu", complementou.

Ainda na época da adolescência, Sandy e Júnior já contribuíam para alguns dos gastos. A cantora ressaltou que o pai e a mãe, Noely Lima, não lucravam com o dinheiro dos filhos. "Construímos uma casa onde uma parte dela foi paga por mim e pelo meu irmão. Quando já estávamos com a carreira estabelecida, um pezinho de meia, a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também. Nunca para ele e para a minha mãe", comentou.

