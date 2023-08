Reprodução/Instagram Léa Garcia será homenageada no 'Domingão no Huck'

Léa Garcia vai ganhar uma homenagem no 'Domingão com Huck' neste domingo (20). A atriz morreu na última terça-feira (15), em Gramado, onde receberia um prêmio no festival de cinema da cidade.

A artista seria convidada do quadro Linha do Tempo, que faz um retrospecto da carreira de grandes nomes da televisão brasileira.





Mantendo a homenagem na programação, Luciano Huck vai receber a cantora Tali, Babu Santana, Mumuzinho e Tony Tornado com Trio Ternura; Luedji Luna, Johnathan Ferr e Simoninha; e a atriz Sheron Menezzes, que lê uma carta à Léa.

A informação da morte de Léa foi confirmada pelos familiares da atriz através das redes sociais. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia", disse a nota.

Segundo o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio.

